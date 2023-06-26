Угрожал пистолетом и гранатами: дело дерзкого грабителя в Приморье получило продолжение

Преступление попало на видеокамеры. Фото: принтскрин видео Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Находке продолжение получило дело о дерзком нападении на офис банка. Налетчика задержали, под стражей он просидел почти четыре года. За кражу 5,8 миллиона рублей его приговорили к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 550 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД Приморского края.

А теперь о том, как все было. В полиции напомнили историю в красках. Ноябрь 2019 года – неизвестный в маске сел прямо в машину к сотруднице банка и заставил довезти до офиса, угрожая пистолетом и гранатами. Вместе с женщиной он вошел внутрь, потребовал отдать деньги из хранилища и попытался скрыться с миллионами рублей.

Но, разумеется, «гениальный» план дал трещину. Приморца задержали, вы только представьте, по дороге в аэропорт – как известно, это один из самых очевидных маршрутов после совершения преступления.

«По месту его жительства и в гараже обнаружили ружье, несколько пистолетов, боеприпасы, а также гранаты и взрывчатые вещества. Приморца привлекли к уголовной ответственности по трем статьям УК и заключили под стражу. В ходе следствия доказана причастность фигуранта уголовных дел к инкриминируемым деяниям», – заключили в УМВД.

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