В Находке на два месяца арестовали сотрудника ГИБДД за получение крупной взятки

Свое наказание получили и посредники во взяточничестве. Фото: Мария АНАНОВА

В Находке избрали меру пресечения сотруднику ГИБДД, которого подозревают в получении взятки. Наказание назначили и двум местным жителям, от которых он получил деньги. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе краевой прокуратуры, в период с апреля по июнь 2023 года полицейский через посредника получил от организации, которая занимается грузоперевозками, 300 тысяч рублей. В обмен на деньги подозреваемый должен был помочь освободить компанию и ее водителей от административной ответственности за нарушения безопасности дорожного движения.

Были заведены уголовные дела по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.

Сотрудника ГИБДД на два месяца заключили под стражу, а подозреваемых в даче взятки и посредничестве – под домашний арест.

Напомним, что в 2019 году два полицейских из Владивостока приобрели дорогие квартиры за деньги, добытые незаконным путем. Помещение Алексея Чупрова конфискуют в доход государства, а с Александра Белова и его супруги взыскали более 20 миллионов рублей.

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