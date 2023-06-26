Пьяный мужчина, прилетевший во Владивосток за новой машиной, может попасть за решетку на пять лет

На пассажира завели уголовное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На авиадебошира во Владивостоке завели уголовное дело. Мужчину могут лишить свободы на пять лет, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители ведомства, случилось все на борту самолета, который летел из Москвы во Владивостоке. Житель Нижнего Новгорода отправился в приморскую столицу, чтобы приобрести новый автомобиль. В салоне бизнес-класса он распивал алкогольные напитки, а когда они закончились, решил потревожить пассажиров эконом-класса, так как ему оказалось мало.

Мужчине отказали, на что он стал громко материться, чем встревожил остальных людей. Бортпроводник сделал дебоширу замечание, на что тот решил пустить в ход кулаки.

Когда самолет приземлился, пассажира доставили в дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Теперь мужчине грозит либо штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стрельба из лука, кабинет Арсеньева и славянская деревня: чем запомнился жителям и гостям Владивостока День молодежи

Тысячи гостей посетили мероприятия Дня молодежи во Владивостоке (подробнее)

Дорожники во Владивостоке ремонтируют пострадавшую от ливня Нефтеветку

Восстановительные работы проходят и на других участках города (подробнее)

Сделать город ярче: в столице Приморья модернизируют уличное освещение

На улицах Владивостока заменили три тысячи светильников (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.