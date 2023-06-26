Эксперты МТС помогут участникам смены в «Океане» построить «Город будущего»

Фото: пресс-служба ВДЦ «Океан»

Цифровая экосистема сообщает о старте на площадке Всероссийского детского центра «Океан» тематической программы «Лифт в будущее» от Благотворительного фонда «Система» при поддержке МТС и Дальневосточного федерального университета. В течение трех недель 100 подростков из 30 регионов России будут знакомиться с ИТ-технологиями, развивать гибкие навыки и строить «Город будущего».

Эксперты цифровой экосистемы МТС проведут для ребят серию теоретических и практических занятий на тему умного города. Участников смены познакомят с технологиями создания комфортной городской среды – инновационными ИТ и телеком-решениями, реализуемыми сервисами МТС на базе Big Data, облачных технологий, интернета вещей, искусственного интеллекта и видеоаналитики. Полученные знания ребята смогут применить при создании макетов «Города будущего», которые они презентуют экспертному жюри 9 июля.

Евгения Сысоева.

«Город будущего» - это город, построенный вокруг потребностей человека, технологичное и инклюзивное пространство. Информационные технологии играют первостепенную роль в создании комфортных городов. Видеонаблюдение, геоаналитика, интернет вещей и другие сервисы, входящие в экосистему цифровых сервисов МТС, - то, что уже успешно внедрено и работает уже сегодня. И у ребят есть шанс пофантазировать на тему, а что еще можно сделать, чтобы улучшить современные города. Важно, что практикующие эксперты МТС не просто расскажут ребятам о цифровых городах и технологиях, но и продемонстрируют реальные проекты, успешно реализованные в Приморском крае – умные скверы и парки, умный эко-хаус «Пастораль». Также участники смены узнают о современных способах коммуникации с помощью платформы Webinar и финансово-технологических сервисах МТС Банка», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

«Смена «Лифт в будущее» в ВДЦ «Океан» второй год подряд проходит в рамках одноимённого флагманского проекта Благотворительного фонда «Система» и цифровой экосистемы МТС. Тематические смены, на которых школьники «примеряют» перспективные профессии и знакомятся с отраслевыми лидерами, не первый год становятся точками формирования неразрывной связи «школа – вуз – работодатель». Благотворительный фонд «Система» уже наработал существенный опыт организации выездного обучения. Мы очень ценим нашу сеть партнерств: известные всей стране детские центры, ведущие университеты, компании-лидеры – вместе мы создаем нечто намного большее, чем просто образовательный отдых. «Лифт в будущее» — это пространство, где школьники могут изучить рынок профессий, получить ответы на все вопросы от профессионалов и освоить навыки проектной деятельности на реальных задачах бизнеса», – прокомментировала президент БФ «Система» Лариса Пастухова.

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