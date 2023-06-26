Власти Приморья выделят деньги из краевого бюджета на восстановление заброшенных лагерей

Муниципалитетам необходимо подготовить проектно-сметную документацию. Фото: Иван ВИСЛОВ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам городов и районов возвращать заброшенные лагеря в собственность муниципалитетов, а вместе с этим заниматься их восстановлением. Для достижения этих целей власти региона направить бюджетные деньги в 2024-2025 годах. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как отметил глава края, муниципалитетам необходимо подготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию заброшенных лагерей, а при необходимости определить собственника.

«Эту работу можно делать поэтапно: если лагерь большой, то часть отремонтировать в один год, другую на следующий. Таким образом мы сможем охватить летним отдыхом как можно больше детей», – добавил губернатор.

Власти края уверены, что организованный отдых для детей поможет уменьшить число несчастных случаев, которые происходят с детьми. Напомним, что в минувшие выходные в Яковлевском округе во время купания в реке Арсеньевка утонули два мальчика и одна девочка. Олег Кожемяко высказался об этой трагедии, заявив, что правительство поможет родителям организовать похоронные мероприятия, а учителям порекомендовал напомнить детям о правилах безопасности на воде.

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