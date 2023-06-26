В Лесозаводске обнаружили тело 7-летней девочки, пропавшей в реке Уссури

Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль. Фото: Прокуратура Приморского края

В понедельник, 26 июня, девочка с другими детьми 3, 4 и 6 лет пошла купаться на реку Уссури, где пропала под водой. Ее тело обнаружили после поисково-спасательных мероприятий. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло вечером, примерно в 18 часов. Дети пошли купаться на реку Уссури в районе улицы Сахалинской. В итоге одна из компании, девочка 7 лет, пропала под водой. Сразу же были организованы поисково-спасательные мероприятия, после которых и обнаружили ее тело.

Известно, что у погибшей девочки было 6 братьев и сестер. Их мать ранее состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Лесозаводская межрайонная прокуратура уже организовала проверку по факту происшествия. Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что шестеро детей погибли в необорудованных для купания местах в Приморье с начала сезона

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