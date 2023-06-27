Проверил качество трассы: хищника заметили на новой объездной дороге в сторону Находки

Сам косолапый, похоже, даже не обратил внимание на машину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для приморцев встречи с дикими животными на дорогах – давно не редкость. Люди чаще всего даже притормаживают и снимают их на видео. В этот раз местный автомобилист заметил на новой объездной трассе медвежонка. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось накануне, когда водитель двигался по новенькой объездной дороге – от Шкотово до Силинского. Трассу, кстати, открыли совсем недавно, но она уже пользуется популярностью у местных автомобилистов. Заторов на ней нет, но движение все же интенсивное.

Поздним вечером, когда машин здесь уже не так много, водитель двигался в сторону Владивостока, когда вдруг заметил на дороге приближающееся темное пятно. Чуть позже оказалось, что дорогу перебегал маленький медвежонок.

Мешать хищнику рулевой не стал, напротив, – даже немного притормозил. При этом водитель достал мобильный телефон, чтобы снять встречу с косолапым на видео. Тот, в свою очередь, внимания на машину не обратил, продолжил свой путь и стремительно скрылся в кустах.

«Проверил качество трассы», – шутят в социальных сетях.

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