Во Владивостоке тренер устроил занятия по единоборствам в опасном для жизни месте

Тематическая фотография. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во Владивостоке проводится проверка после того, как в социальных сетях появился ролик, возмутивший многих жителей. На кадрах видео тренер спортивной секции проводил занятия в неположенном месте, рассказали в пресс-службе приморской прокуратуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На улице Запорожская тренер спортивной секции по единоборствам проводил занятия прямо на проезжей части. Более десяти человек стояли в планке на дороге, пока мимо них проезжали машины, мужчина же в это время стоял рядом и следил, как дети выполняют упражнение.

После того, как видео появилось в социальных сетях, прокуратура Первомайского района организовала проверку, чтобы выяснить, соблюдаются ли законы при работе с детьми и оказании услуг дополнительного образования. Руководителя секции вызвали в ведомство, чтобы он объяснил, почему устроил тренировку на проезжей части.

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