В Находке полиция уничтожила крупные очаги наркотиков на площади 356 квадратных метров

Мероприятия прошли в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2023». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2023» полиция в Находке завела несколько административных дел на местных жителей из-за употребления и хранения наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К административной ответственности по статьи 6.9 КоАП РФ привлекли семь жителей города за потребление наркотиков без назначения врача. Нарушителям грозит либо штраф от четырех до пяти тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.

Также сотрудники полиции нашли и уничтожили три очага растущих наркотиков на общей площади в 356 квадратных метров и еще два незаконных посева. Двух местных жителей, которые занимались выращиванием, привлекли к административной ответственности по статье 10.5.1 КоАП РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Теперь приморцам грозит либо штраф от трех до пяти тысяч рублей, либо арест до 15 суток.

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