Сюда лучше не суйтесь: авария заблокировала трассу на въезде во Владивосток

Автомобиль перегородил трассу. Видео: t.me/autogarant_vl

Серьезная авария в районе Седанки в пригороде Владивостока заблокировала две из трех полос движения. Об этом сообщает аварийный комиссар «Автогагрант». Сейчас там уже наблюдается затор. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по имеющимся данным, водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с ГАЗель. После удара КамАЗ двигался по инерции и въехал в бетонный отбойник. В результате габаритный транспорт развернуло, и машина встала буквально поперек трассы.

По предварительной информации, никто не пострадал. Две полосы из трех доступных ждя проездка сейчас перекрыты. В районе Седанки по направлению в сторону города уже собирается внушительных размеров пробка.

«На Седанку лучше не суйтесь», – пишут в социальных сетях автомобилисты.

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