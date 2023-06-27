Метался и влетел в грузовик: серьезное ДТП с участием мотоцикла случилось во Владивостоке

Момент ДТП. Фото: скриншот из видео.

Во Владивостоке произошла авария с участием мотоцикла. Судя по кадрам, виновником стал сам водитель двухколесного транспорта. Парень сначала метался по дороге, обгоняя других участников движения, а потом в какой-то момент не справился с транспортом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент случился днем во вторник, 27 июня, в районе Тульской. Сначала автомобилисты сообщили о том, что на трассе здесь кто-то сбил мотоцикл. Чуть позже выяснилось, что история разворачивалась совершенно иным образом.

Мотоциклист, петляя в процессе обгона среди других участников движения, в какой-то момент сам потерял управление двухколесным транспортом и на полном ходу влетел в движущийся перед ним грузовой автомобиль. Удар был такой силы, что водитель вылетел с мотоцикла и, перевернувшись несколько, рухнул на дорогу.

Удивительно, что после кульбита парень и вовсе остался жив. Сейчас ему оказывают помощь, на месте также работают сотрудники ГИБДД.

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