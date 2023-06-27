В Приморском крае на четыре месяца раньше отремонтировали участок трассы Раздольное – Хасан

Участок трассы Раздольное – Хасан. Фото: ООО «ВСК №1».

Участок трассы Раздольное – Хасан отремонтировали по нацпроекту с опережением сроков. Об этом сообщили в правительстве Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет о ремонте отрезка с 204 по 209 километр на подъезде к Хасану. Работы должны были завершиться только через четыре месяца, однако подрядчик закончил раньше. В итоге на трассе уложен в два слоя асфальтобетон, сделаны обочины и элементы безопасности.

Отремонтированный участок уже проверила и приняла комиссия. Без замечаний, конечно, не обошлось, но они оказались незначительными. Подрядчик пообещал их быстро устранить до даты приемки объекта.

К слову, каждый год в Приморье ремонтируются и реконструируются важные транспортные артерии. Все это в рамках нескольких программ: нацпроекта «Безопасные качественные дороги», краевой профильной программы, с помощью муниципальных средств.

Только за последние пять лет в крае построено и реконструировано около 40 километров новых трасс, восстановлено более 720 километров дорог регионального значения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дорожники во Владивостоке ремонтируют пострадавшую от ливня Нефтеветку

Восстановительные работы проходят и на других участках города (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.