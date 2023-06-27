«Получилось сэкономить»: во Владивостоке отремонтируют больше дворов, чем планировалось

Еще больше придомовых территорий станут комфортными и безопасными. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке кипит ремонтные работы во дворах. Рабочие меняют асфальт и обновляют детские площадки по 60 адресам. Всего должны были привести в порядок 105 дворов, но благодаря экономии при производстве работ, в список попало еще 10 адресов. О том, какие дворы ждет преображение – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Дополнительно рабочие займутся следующими дворами: Шевченко, 13, Южно-Уральская, 25, Постышева, 13, Некрасовская, 74, Кутузова, 8В, Пологая, 62, Семеновская, 25а, Бестужева, 22, Сахалинская, 51, Интернациональная, 62.

– Благодаря поддержке правительства и Юрия Петровича Трутнева мы смогли реализовать больше проектов по благоустройству дворовых территорий – в 2022 году 165 дворов обрели новый вид. В этом году реализация программ продолжится, а это значит, что еще больше придомовых территорий станут комфортными и безопасными, – рассказал Константин Шестаков.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что всего видов ремонта три: асфальтирование дороги, установка детской или спортивной площадки. Комплексное благоустройство по федеральной программе подразумевает и асфальтирование, и установку детской либо спортивной площадки.

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