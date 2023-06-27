Смертельная драка в Дальнегорске оказалась фейком

Никто в ходе потасовки не умер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно в СМИ появилась информация о страшной драке со смертельным исходом в Дальнегорске. Но в итоге оказалось, что никто в ходе потасовки не умер, а распространил новость мужчина-провокатор. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло в ночном клубе «Аврора» в Дальнегорске. В сети появилось видео оттуда, на нем было видно, как трое мужчин дерутся прямо на танцполе. Двое повалили свою жертву и били его. Потом появилась информация, что избитый скончался. Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась в СУ СК РФ по Приморскому краю. Там рассказали, что мужчина жив, а новость – фейк. Возможно, ее выложили для набора просмотров и лайков.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что житель Приморья, напавший на соседей с гарпуном и огнеметом, воровал у них электричество.

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