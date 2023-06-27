Во Владивостоке неизвестные открыли стрельбу по людям

Прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке 27 июня неизвестные открыли стрельбу по людям. Несколько жителей получили травмы, их госпитализировали. Прокуратура уже проверяет произошедшее. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло вечером, примерно в 17 часов. Неизвестные приехали на машине в район дома № 49 «Д» по улице Днепровской, достали оружие и стали стрелять прямо по прохожим. Несколько жителей пострадали и получили раны, их уже доставили в больницу.

На место выехал исполняющий обязанности прокурора Первореченского района Олег Аристархов. Прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в пригороде Владивостока, в поселке Трудовое, развернулся сюжет кошмарного триллера. Неадекватный мужчина выстрелил в женщину гарпуном для рыболовства, перед этим он с помощью самодельного устройства поджег человека.

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