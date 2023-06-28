Капот всмятку: дорожный замес во Владивостоке стал причиной пробки

Авария случилась в районе Светланской, 105. Фото: принтскрин видео.

Ранним утром 28 июня в центре Владивостока образовалась пробка. Причиной тому стала массовая авария в районе Светланской, 105. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. По словам приморцев, автомобиль Toyota Prius выезжал со второстепенной дороги, не пропустил Toyota Hiace и врезался в нее. От удара вторая машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Mitsubishi Outlander.

Как поделились очевидцы, никто из водителей не пострадал, зато автомобили получили серьезные повреждения, части машин разбросаны по всей дороге.

Напомним, что минувшим днем во Владивостоке в районе домов на Черемуховой автомобиль Nissan March влетел в дом. Авария произошла из-за того, что девушка за рулем перепутала педали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Альтернативных вариантов нет: владивостокцы пожаловались на переходы в районе улицы Маковского

Во Владивостоке на улице Маковского хотят отремонтировать два надземных перехода (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.