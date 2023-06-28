Из-за ремонта теплосетей во Владивостоке перекрыли часть дорог на Партизанском проспекте

Работы на некоторых участках продлятся до осени. Фото: КП – Владивосток

Во Владивостоке стартовал ремонт тепловой сети на Партизанском проспекте и в сторону проспекта Красного Знамени. Из-за проводимых работ на нескольких участках дороги ограничили движение. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии. Ремонт продлится до октября этого года, потому работы разбили на несколько этапов. В администрации также назвали участки, на которых запрещены движение и парковка автомобилей.

С 8 утра 25 июня до 11 вечера 25 августа ремонт пройдет на участке от 2-й Круговой, 10, до Некрасовской, 69, до 10 августа – от Партизанского проспекта, 58, до дома № 58а.

С 15 августа до 6 сентября – от 3-й Круговой, 6, стр. 2, до Партизанского проспекта, 65. С 10 по 31 августа – в районе Партизанского проспекта, 62а.

С 1 августа по 6 сентября – в районе проспекта Красного Знамени, 59, с 16 сентября по 15 октября – от проспекта Красного Знамени до пересечения с Партизанским проспектом.

Альтернативный проезд организован по 3-й Круговой, Некрасовской, Отлогой и проспекту Красного Знамени.

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