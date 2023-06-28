Мотоциклист, устроивший серьезное ДТП в Приморье, оказался любителем высоких скоростей

Мотоциклист сильно пострадал, его госпитализировали. Фото: из соцсетей

Оказалось, что мотоциклист, который метался по дороге и обгонял другие машины, а в итоге устроил серьезную аварию, не раз нарушал правила дорожного движения и превышал скорость. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщение об аварии на улице Тульской поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Артема. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь.

28-летний водитель мотоцикла YAMAHA YZF-R1 при движении со стороны города Владивостока в направлении Хабаровска не справился с управлением во время очередного обгона и врезался в автомобиль Hino. Из-за сильного удара мотоцикл также отбросило на Toyota Probox.

Мотоциклист сильно пострадал, его госпитализировали. Выяснилось, что его стаж вождения – 11 лет. Ранее его уже несколько раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Теперь его мотоцикл на стоянке временного задержания, а водителю грозит еще одно административное дело.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что момент жесткой аварии с мотоциклистом в пригороде Владивостока попал на видеорегистратор

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