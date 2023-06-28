Приморский производитель представит уникальное мороженое, которое не тает

Арсеньевский пломбир «Суфле» — хит этого лета! Фото: ООО «АМК»

Один из самых узнаваемых приморских брендов «Арсеньевский молочный комбинат» представил мороженое, которое не тает — пломбир «Суфле». Благодаря особенной технологии производства оно отличается воздушной легкой текстурой. Десерт объединил в себе знакомый каждому вкус Арсеньевского пломбира и «птичьего молока». «Суфле» станет лучшим решением для тех, кто не любит есть мороженое из морозилки. Кроме того, лакомство отлично подойдет для детей.

Технологи Арсеньевского молочного комбината уверяют, что даже через два часа при комнатной температуре у вас в руках останется нежнейший сливочный десерт! «Суфле» не оседает, даже если его разморозить!

Напомним, молокозавод «Арсеньевский» начал свою работу в 1988 году. Большой акцент компания делает на мороженом: всего представлено более сорока видов. Сотрудники комбината постоянно экспериментируют со вкусами, создавая новые линейки.

Реклама. ООО «АМК»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Альтернативных вариантов нет: владивостокцы пожаловались на переходы в районе улицы Маковского

Во Владивостоке на улице Маковского хотят отремонтировать два надземных перехода (подробнее)

Владивостокцы возмущены ремонтом Некрасовского путепровода: отвечаем на вопросы жителей

В мэрии Владивостока прокомментировали вопросы о ремонте Некрасовского путепровода (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.