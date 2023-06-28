В Приморье поддержат промышленников

Центр будет создавать инфраструктуру для развития производства Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты краевого парламента Приморья поддержали создание Центра развития промышленности в регионе. Он будет заниматься сопровождением проектов промышленных инвесторов и поддержкой стартапов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Также центр будет создавать инфраструктуру для развития производства и организовывать взаимодействие предприятий с образовательными учреждениями Приморья. Среди других задач: продвижение местной продукции, создание кластерных цепочек и формирование новых мер поддержки.

В планах центр развития промышленности будет выполнять все эти задачи в составе центра предпринимательства «Мой бизнес». Для этого депутаты внесли дополнение в законодательство в сфере промышленной политике.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что губернатор Приморья Олег Кожемяко 28 июня принял участие в заседании ЗС ПК. Депутаты рассмотрели более 50 вопросов о социально-экономическом развитии региона.

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