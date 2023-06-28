В предстоящие июльские выходные в Приморье ворвется циклон с дождями и грозами

О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первой декаде июля в Приморье ожидаются интенсивные дожди, и синоптики Примгидромета рассказали, какой будет погода в предстоящие выходные, 1 и 2 июля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам синоптиков, 1 июля на погоду в крае повлияет циклон, который вызовет на большей территории края дожди, а в некоторых районах ливни с грозами. Ночью столбики термометров покажут до +10…+17°C, днем они поднимутся до +18…+26°C.

В ночь на 2 июля дожди задержатся, а днем циклон уйдет на Курильские острова, в итоге осадки сохранятся лишь в некоторых районах. Температура воздуха не изменится.

Во Владивостоке в предстоящие выходные ожидается переменчивая погода. 1 июля начнется переменная облачность, дождь может пойти лишь в конце. Минимальная температура воздуха достигнет +15…+17°C, а максимальная +19…+22°C. В ночь на 2 число начнутся осадки которые, прекратятся днем.

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