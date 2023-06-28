Известная в Приморье русалка победила в конкурсе красоты

Конкурс проходил в Хабаровске. Фото: Анастасия СЛОБОДЧИКОВА.
Известная в Приморье русалка Анастасия Слободчикова победила во Всероссийском конкурсе красоты «Ты уникальная». Об этом событии она рассказала в социальных сетях, где также поделилась своими эмоциями. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Корреспонденту «Комсомолки» девушка рассказала, что приехала за несколько дней до финала для участия в тренировках и репетициях масштабного события.
«Все девушки красивые, харизматичные, и каждая уникальна по-своему. У нас складывалась дружеская, семейная атмосфера. Девочки приняли меня с добротой и заботой. Всячески стремились помочь! Это очень ценно. Меня также поддерживали новые знакомые. Они не просто пришли поболеть за меня на финал, а привели с собой своих подруг и напечатали трехметровый плакат «Русалка уникальная»!», – добавила Анастасия.
Она заняла первое место в категории «Миссис ДВ» и выиграла главный приз – поездку на двоих в Санкт-Петербург. Через год русалка поедет туда уже на Всероссийский финал.
Напомним, конкурс проходил в Хабаровске. Помимо участия в «Ты уникальная» девушка успела устроить настоящий перформанс и искупаться в образе русалки в бассейне на вечеринке, устроенной организаторами. Хвост она позаимствовала у местного фотографа. Зрители остались в восторге.
Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» также писала о том, что Анастасия Слободчикова пообщалась с Александром Мартыновым, звездой ТНТ. Тот передал Владивостоку привет.
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