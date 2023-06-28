Первый Дальневосточный форум блогеров «Инсайт люди» пройдет во Владивостоке с 5 по 8 июля

Фото: предоставлено Insight People.

Более 60 резидентов продюсерского центра «Инсайт люди» из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Улан-Удэ, Якутии и Камчатки встретятся для того, чтобы обсудить вопросы развития и популяризации блогосферы, а также презентовать новый сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».

Программа форума разделена на несколько тематических блоков, каждый из которых затрагивает медиа индустрию и вовлечение в нее блогеров. Участники посетят лекции и мастер-классы именитых спикеров, таких как Марина Катая, генеральный продюсер онлайн кинотеатра «PREMIER» или Александра Белова, креативного продюсера, сценариста «Good Story Media». В образовательном блоке выступят резиденты «Инсайт люди» с темами хейта, коллабораций, управление охватами и нейросети в блогинге. На площадках так же пройдут мастер-классы на раскрепощение, импровизацию и съемке видео.

Второй день форума посвящен медиа индустрии. Здесь ожидаются панельные дискуссии и круглые столы по темам: «Тренды и развитие медиасферы и блогинга в России и на Дальнем Востоке», «Пути развития блогинга в регионах», «Медиапотребление с особенностями Дальнего Востока», а также лекции представителей крупных региональных и федеральных СМИ.

В развлекательном блоке гостей и участников форума ждут автограф-сессии, съемки шоу, интервью, кино-ужин и закрытая вечеринка.

Уникальность форума в том, что авторами деловой и развлекательной программы выступили сами резиденты «Инсайт люди» и руководители региональных студий.

Общий охват целевой аудитории блогеров Дальнего Востока составляет около 111 964 221 человек, среди лидеров медиа рынка – резиденты продюсерского центра «Инсайт люди» из разных ниш: телеведущие, тревел-блогеры, спортсмены, предприниматели, музыканты, актеры театра и кино, эксперты в своих областях.

«Для нас Первый Дальневосточный форум блогеров «Инсайт люди», в партнерстве с онлайн кинотеатром «PREMIER» стал своеобразным экспериментом. Мы хотели объединить, познакомить наших резидентов, раскрыть их потенциал, а также привлечь внимание к развитию блогосферы в целом. Именно поэтому у нас такая масштабная образовательная программа, есть лекции от известных спикеров, мастер-классы от наших резидентов, которые объединены одной общей идеей – показать блогера как эксперта, каждого в своей области. Так же нам хотелось показать нашу студию во Владивостоке – это мощный продакшн и самый большой кино павильон от Владивостокская до Новосибирска. У нас снято более 300 выпусков различных шоу, сериал «Собачье дело», сюжет фильма «НЕзабытые», сейчас снимается «Шамора навсегда», – рассказал руководитель студии во Владивостоке Иван Юрченко.

Форум завершится закрытым показом сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Для участия в форуме необходима аккредитация.

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