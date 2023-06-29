Почти на месяц на улице Набережная во Владивостоке запретят ездить на автомобилях

Работы продлятся до августа. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во Владивостоке с июля по сентябрь ограничат движение по улице Набережная. Согласно постановлению администрации города, здесь пройдут работы по прокладке тепловых сетей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Судя по постановлению мэрии, из-за проводимых работ движение и парковку автомобилей на улице Набережная ограничат с 8 утра 19 июля до 11 вечера 10 августа. Альтернативный проезд организуют на 1-й Морской, Бестужева, Захарова, Лейтенанта Шмидта, Пестеля.

Напомним, что из-за ремонта теплосетей во Владивостоке также ограничат движение на участках Партизанского проспекта и Красного Знамени. Ремонт продлится до октября 2023 года, поэтому его разбили на несколько этапов, первый стартовал 25 июня. Проезд организовали по 3-й Круговой, Некрасовской, Отлогой и проспекту Красного Знамени.

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