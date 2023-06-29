Редкий пятнистый хищник поселится в центре Владивостока

В голосовании приняли участие 2000 тысячи человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владивостокцы выбрали лучший портрет леопарда для граффити, которое украсит набережную Спортивной гавани. Победителем стало изображение пятнистого хищника Leo 34M по имени Василий, рассказали в пресс-службе национального парка «Земля леопарда». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инициатором проекта по созданию панно в центре города стал художник Юрий Шишков. Автор представил несколько портретов диких леопардов, которые обитают в Приморье. В опросе от «Земли леопарда» приняли участие более 2000 человек, и больше всех людям приглянулся макет «Зимний бродяга». Прототипом этого граффити стал снимок фотографа Николая Зиновьева.

Изображение, которое появится на набережной. Фото: Николай Зиновьев.

«Дальневосточный леопард – одна из редчайших кошек на планете. Приморский край –единственное место в России, где можно увидеть это прекрасное животное. Но что удивительно, образ леопарда почти не встречается на улицах городов края, всюду можно заметить изображения амурского тигра. Пора исправлять несправедливость», – поделился Юрий Шишков.

Леопарду Василию около десяти лет, он один из самых известных пятнистых хищников нацпарка, чаще других своих сородичей он попадает в объективы фотографов.

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