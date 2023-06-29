Примтеплоэнерго проводит дни открытых дверей для абонентов Примтеплоэнерго с розыгрышем призов до 15 тысяч рублей

Фото: предоставлено КГУП «Примтеплоэнерго».

На объектах Примтеплоэнерго в период с 6 по 28 июля 2023 года пройдут дни открытых дверей, где абоненты смогут получить ответы на вопросы о деятельности предприятия, в том числе по начислению платы за услуги, взысканию задолженности (сбытовой деятельности предприятия), о проведении ремонтных работ в рамках подготовки к отопительному периоду и другую важную информацию.

Во всех филиалах в рамках дней открытых дверей будут проводиться розыгрыши призов стоимостью от одной до пятнадцати тысяч рублей на общую сумму свыше 300 тысяч рублей. Принять участие в розыгрыше смогут участники мероприятий – потребители отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения Примтеплоэнерго, не имеющие задолженности перед предприятием.

Денежные призы будут зачислены на лицевые счета победителей по итогам розыгрыша и отразятся в счетах– квитанциях за июль 2023 года.

Как отметил генеральный директор Примтеплоэнерго Владимир Малюшицкий, в ходе мероприятий у абонентов будет возможность пообщаться с руководителями структурных подразделений филиалов, получить ответы на интересующие вопросы.

«Наши специалисты расскажут абонентам о производственных процессах, что делать, если в квартире холодно, каким образом организовать индивидуальный учет тепловой энергии в жилом и нежилом помещении многоквартирного дома, как производится начисление платы за услуги предприятия, какие мероприятия и ремонтные работы ведутся на объектах Примтеплоэнерго для улучшения качества теплоснабжения абонентов, а также другую важную информацию», – рассказал Владимир Малюшицкий.

Дни открытых дверей пройдут по следующим адресам:

6 июля – в г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 29 «Б» с 8.00 – 20.00;

6 июля – в г. Дальнереченск, ул. Свободы, 41, с 8.00 – 20.00;

6 июля – в г. Большой Камень, ул. В.А. Маслакова, 10, с 9.00– 20.00;

14 июля – в г. Арсеньев, ул. Сазыкина, д. 13, с 9.00– 20.00;

14 июля – в г. Артем, ул. Кирова, д. 7А с 8.00 – 20.00;

14 июля – в с. Михайловка, ул. Вокзальная 23, c 8.00 – 20.00;

18 июля – в г. Владивосток, пр– т 100 лет Владивостоку, 159 (котельная ДВО РАН), с 9.00 – 20.00;

18 июля – в г. Находка, Северный проспект, д.61, с 9.00 – 20.00;

20 июля – в п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 96а с 9.00 – 20.00;

21 июля – в г. Спасск– Дальний ул. Заводская, 17, с 8.00 – 20.00;

25 июля – в с. Лазо, ул. Некрасовская, 42, с 9.00 – 20.00;

27 июля – с. Владимиро – Александровское, ул. Партизанская, 15Б, с 9.00 – 20.00;

27 июля – в г. Партизанск, ул. К. Коренова, 7А, с 9.00 – 20.00.

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