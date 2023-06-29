Фонтан горячей воды забил из-под земли в районе Второй Речки во Владивостоке

Кадрами приморцы поделились в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке возле дома на Русской, 49, образовался мощный гейзер. Кадрами столба горячей воды местные жители поделились в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали корреспонденту редакции в пресс-службе МУПВ «ВПЭС», на сетях после гидравлических испытаний произошел порыв, в итоге воду пришлось перекрыть в домах на Русской 41в, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 53в, 43шк, 53ддс, Давыдова 28, 28а, 28б, 28в, 30, 32, 34, 30адс. В ведомстве добавили, что ГВС не будет до 20 июля. Бригады приступили к ремонтным работам.

Напомним, что из-за ремонта теплосетей на некоторых участках города перекрыли дороги. Работы на Партизанском проспекте и Красного Знамени продлятся до осени, поэтому их разбили на несколько этапов, первый стартовал – 25 июня. Парковку и движение автомобилей также запретят и на улице Набережная.

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