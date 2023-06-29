Энергетики ДРСК обеспечили электроэнергией строительную площадку Артемовской ТЭЦ-2

Фото: АО «ДРСК»

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) в рамках договора на технологическое присоединение завершили строительство подстанции «Генерация» для электроснабжения строительной площадки Артемовской ТЭЦ-2. Сейчас энергетики проводят работы по подготовке объекта к сдаче в эксплуатацию.

На энергообъекте завершены строительно-монтажные работы: установлены трансформатор мощностью 5,6 МВА, новое коммутационное оборудование, а также реклоузер 35 кВ. Подстанция «Генерация» подключена к действующей линии электропередачи 35 кВ АТЭЦ-Птицефабрика. В настоящее время на энергообъекте ведутся пусконаладочные работы. «Генерация» – это подстанция для обеспечения электроэнергией строительной площадки Артемовской ТЭЦ-2.

Новую Артемовскую ТЭЦ-2 планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, она будет работать на природном газе и обеспечивать тепло- и электроэнергией жителей и объекты в Артемовском городском округе. Проект будет реализован ПАО «РусГидро».

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