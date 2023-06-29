«Музейный трамвай» выйдет на маршрут в честь Дня города во Владивостоке

В путь трамвай тронется в 10 утра. Фото: Администрация Владивостока

В празднование Дня города 2 июля на маршрут во Владивостоке выйдет «Музейный трамвай». Свой путь он начнет с 10 утра, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Музейный трамвай» выйдет на маршрут от Сахалинской, курсировать он будет с 10 утра до 5 вечера, конечная его точка – остановка «Мингородок». Как добавили в администрации приморской столицы, проезд в праздничный день будет бесплатным.

Представители АО «Электрический транспорт» рассказали, что в салоне развесят фотографии, благодаря которым пассажиры смогут ознакомиться с историей Владивостока и трамвайного движения в дальневосточной столице.

Напомним, что в День города жителей и гостей Владивостока ждут различные интересные мероприятия, которые начнутся 30 июня. Праздник продлится несколько дней до 2 июля. Подробнее с предстоящими событиями можно ознакомиться в нашем материале.

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