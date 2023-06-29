Отвлеклась на секунду и получила перелом: приморская прокуратура проверяет случай на тротуаре

Врачи сказали, что у женщины перелом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке женщина получила травму ноги из-за раскопанного тротуара. В итоге произошедшим заинтересовались в местной прокуратуре. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Оказалось, что женщина шла в районе дома 20А по улице Адмирала Юмашева. Она отвлеклась и подвернула ногу на ремонтируемом тротуаре. В итоге врачи поставили диагноз перелом. О случившемся женщина рассказала в соцсетях.

Прокуратура Ленинского района организовала проверку и выяснила, что на месте ремонта подрядчик не выставил предупредительные знаки и не оградил участок. После проверки в ведомстве примут комплекс мер реагирования.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала другом инциденте во дворе. Во Владивостоке возле дома на Русской, 49, образовался мощный гейзер. Кадрами столба горячей воды местные жители поделились в социальных сетях.

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