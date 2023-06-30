В первой пятидневке июля в Приморье ожидаются циклон и ливни

Циклон зародится в акватории Желтого моря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последний день июня не радует жителей Приморья, погода «подарила» жителям пасмурность и туман. Главный синоптик края Борис Кубай рассказал, к каким сюрпризам стоит готовиться в начале первой декады июля. Подробности – в материале.

По словам главы Примгидромета, в районе 30-й широты регулярно формируются циклоны, которые приближаются то к Японским островам, то к побережью нашего края.

«Например, 30 июня, наблюдается прохождение циклона, траектория которого прилегает ближе к Японским островам, а в период 5-6 июля будет проходить следующий циклон уже вблизи побережья Приморья. Поэтому ожидается более серьезное ухудшение погоды, чем сегодня», – добавил синоптик.

В эти дни, по словам Бориса Кубая, в край ворвется южный циклон с Желтого моря, он окажется вблизи Владивостока и вдоль восточного побережья пойдет на север.

Синоптик напонил, что циклон испортит погоду в Приморье и в предстоящие выходные, о чем ранее писала «Комсомолка». 1 июля в некоторых районах края ожидаются сильные осадки – ливни, сопровождаемые грозами. 2 числа вихрь уйдет на Курильские острова.

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