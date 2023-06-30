Клубы черного дыма встревожили жителей Владивостока

Языки пламени заметили в квартире на Бестужева. Фото: telegram-канал @DPS_VL

Утро пятницы для некоторых жителей Владивостока началось со страшного ЧП. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, на Бестужева, 31, произошел пожар. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах, которыми поделились очевидцы, видно, что клубы черного дыма валят из квартиры на десятом этаже, а пламя стремительно уничтожает балкон. О пострадавших, а также причине пожара пока ничего неизвестно. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу МЧС по Владивостоку, в ведомстве ответили, что информация уточняется.

Напомним, что ранее в Чугуевском районе произошло серьезное возгорание, из-за которого погибли 83-летняя женщина и ее 57-летний парализованный сын. Они были мертвы уже к тому моменту, когда к горящему дому прибыли пожарные.

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Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, причину пожара еще предстоит установить, пострадавших нет. С пламенем боролись 23 человека с помощью 7 единиц техники. Огонь повредил около 10 квадратных метров квартиры.

Пожарные спасли около 10 человек, в том числе и 4 детей.

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