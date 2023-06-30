Сладкое пополнение в линейке плавленых сыров Арсеньевского молочного комбината

Шоколадный плавленый сыр – вкусная новинка от Арсеньевского молокозавода. Фото: ООО «АМК»

Производитель, чья продукция в упаковке с черно-белыми пятнышками известна по всему Приморью, выпустил новинку – шоколадный плавленый сыр. По словам технологов, он создан для приготовления сытных и вкусных завтраков. Сладкий сыр можно использовать для прослойки тортов или начинки пирожных, выпекать с ним круассаны и булочки.

На Арсеньевском молочном комбинате сыры делают путем плавления творога с добавлением натуральных специй и наполнителей. Кстати, калорийность такого продукта значительно меньше, чем у твердого сыра. Выработанные из творога сыры содержат ряд полезных микроэлементов, жиров, белков и аминокислот.

Помимо творога в состав плавленого шоколадного сыра входят сливочное масло, сахар и какао. Среди ингредиентов продукта нет пальмовых масел, поэтому Арсеньевский плавленый сыр подходит для всех членов семьи.

Помимо сладкого в линейке плавленых сыров представлены еще три вкуса: нежный сливочный, пикантный грибной, свежий с огурчиками и зеленью. Они уже несколько лет пользуются спросом благодаря сочетанию гарантированного качества и доступных цен.

Реклама. ООО «АМК»

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