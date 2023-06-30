В Приморье более 13 тысяч льготников получили бесплатные лекарства

Количество льготников, которым положены медикаменты, увеличилось на 41%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В течение этого года более 13 тысяч жителей Приморья, которые относятся к льготным категориям, получают лекарства бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в минздраве Приморья, жители могут получить как сами лекарства, так и выплаты вместо них. Однако в течение этого года в министерство обратились более 100 человек, которые отказались от льготы, но их болезнь обострилась, и теперь они нуждаются в дорогостоящих медикаментах.

«Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо до 1 октября написать заявление и весь год получать лекарства бесплатно», – отметила заместитель министра здравоохранения Приморья Оксана Соловьева.

Замминистра добавила, что в противном случае льготники вынуждены покупать лекарства за свой счет.

В пресс-службе правительства добавили, что в этом году количество льготников, которым положены медикаменты, увеличилось на 41%.

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