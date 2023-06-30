«Восточный Порт» проводит «летние вечера» для жителей Врангеля

Фото: АО «Восточный Порт»

С наступлением лета «Восточный Порт» и ДК Врангеля вместе запустили проект «Летний вечер из детства» для своих земляков. Каждый четверг уютный сквер имени Г.П. Жебелева притягивает десятки жителей со всего микрорайона. Здесь играет музыка, проводятся мастер-классы и конкурсы с призами. Люди танцуют, играют, веселятся, отдыхают на свежем воздухе в кругу друзей.

В уходящем июне «восточники» и артисты ДК вместе со своими помощниками – волонтёрами Фонда «Восточный Порт» и участниками клуба «Активное долголетие» провели четыре ярких праздника в сквере. Каждый из них был уникален и посвящён разным темам: детству, морю, любимой Родине, песням и стихам военных лет.

Фото: АО «Восточный Порт»

Главная «фишка» программы «летних вечеров» – свободный микрофон. Всем желающим новичкам, готовым на творческое самовыражение, многочисленные зрители помогут преодолеть «страх сцены». Обязательно душевно подпоют, поддержат в танце, будут внимательно слушать и дружно хлопать в ладоши.

Цикл «летних вечеров» завершится 5 июля концертом «Музыка души». Его начало в 17 часов.

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