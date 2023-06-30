Прокуратура расследует страшную смерть двух бывших супругов

Тела обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поселке Подножье на Русском острове 30 июня полицейские обнаружили в жилом многоквартирном доме страшную находку: два мертвых бывших супруга. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сначала сотрудники правоохранительных органов получили звонок от мужчины, который сообщил, что нашел свою бывшую жену мертвой. Но, когда оперативники приехали на вызов, мертвых тел было уже два. Вторым оказался сам мужчина, позвонивший в отделение. У 51-летней женщины обнаружили травму головы, а ее бывший 67-летний муж находился в подвешенном состоянии.

Следователи-криминалисты предварительно установили, что мужчина сам убил свою жену, нанеся ей много телесных повреждений в область головы, а затем свел счеты с жизнью. Пока что деталей произошедшего нет. Дело возбудили по статье 105 УК РФ «Убийство».

Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выезжала прокурор района Татьяна Бакарева.

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