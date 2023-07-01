На десять часов во Владивостоке перекрыли движение по низководному мосту

Попасть в город можно через поселок Угловое. Фото: Ярослав ЮРИН

Во Владивостоке 1 июля с 7 утра перекрыта федеральная трасса из-за соревнований по триатлону «Де-Фриз 113». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Движение перекрыли на низководном мосту от поворота на поселок Шмидтовка до развязки на Седанке. Ограничения продлятся десять часов, то есть снимут их в 17:00. Попасть в приморскую столицу водители смогут через поселок Угловое.

Напомним, что из-за ремонта теплосетей во Владивостоке перекрыли несколько участков на Партизанском проспекте и Красного Знамени. Работы по обновлению труб продлятся до октября, поэтому их разбили на несколько этапов. Еще одни ограничения введут на улице Набережная, продлятся они с 8 утра 19 июля до 11 вечера 10 августа. Альтернативный проезд организуют на 1-й Морской, Бестужева, Захарова, Лейтенанта Шмидта, Пестеля.

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