Скользкая после дождя дорога стала причиной смертельной аварии в Приморье

ДТП случилось на трассе Осиновка-Рудная пристань.
Фото: УМВД России по Приморскому краю
В Кавалеровском районе на трассе Осиновка-Рудная пристань произошло смертельное ДТП. Полиция организовала проверку, рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
По предварительной информации, 52-летний мужчина за рулем Jeep Wrangler из-за мокрого асфальта не смог справиться с управлением автомобиля. Итог – машина выехала на левую обочину и опрокинулась.
Травмы получил водитель и еще два человека, которые были вместе с ним. Всех троих доставили в больницу, однако один из пострадавших пассажиров 53-х лет скончался в медучреждении.
В пресс-службе УМВД добавили, что стаж водителя – 30 лет.
Полиция Кавалеровского района проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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