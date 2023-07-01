Сильные осадки могут обрушиться на край 5 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в первую рабочую неделю июля на юге Приморья обещает быть нестабильной. Об этом рассказали синоптики Примгидромета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В понедельник и вторник, 3 и 4 июля, на большей территории края серьезные осадки не ожидаются, небольшой дождь пройдет лишь в нескольких районах. Минимальная температура в эти дни достигнет +10...+17°С, максимальная в континентальной части региона +24...+30°С, а на побережье потеплеет до +18...+23°С.

Циклон выйдет в Японское море 5 июля и продолжит смещаться над акваторией. Повлияет ли вихрь на погоду в Приморье – пока неизвестно, все зависит от его траектории. Если он пройдет близко к побережью, то на большей территории края ожидаются дожди.

Во Владивосток 3 и 4 июля ворвется туман, местами ожидается морось. Минимальная температура воздуха в дальневосточной столице достигнет +15...+17°С, максимальная +19...+22°С. По предварительному прогнозу, 5 числа погода обещает быть дождливой и ветренной.

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