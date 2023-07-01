Во Владивостоке 43-летний рецидивист угрожал сотруднице офиса ножом

Нашли приморца по записям с видеокамер.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Во Владивостоке мужчина угрожал девушке ножом, желая заполучить деньги, однако его план провалился. О случившемся рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Случилось все в одном из офисов на Спортивной. На работу к девушке пришел неизвестный мужчина, начал размахивать предметом, который напоминал нож, и требовал деньги. Но сотрудница не растерялась и не впала в панику, вместо этого она выбежала на улице и стала просить о помощи. Испугавшись, нарушитель поспешил скрыться пока его не скрутила полиция.
Сотрудники УМВД осмотрели записи с камер видеонаблюдения, по которым смогли установить личность мужчины и его местонахождение. Оказалось, что это ранее судимый 43-летний житель приморской столицы. Его задержали и доставили в отдел полиции, после чего завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 162 УК РФ (покушение на разбой с применением оружия).
Сейчас приморец находится под стражей, а расследование уголовного дела продолжается.
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