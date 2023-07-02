Во Владивостоке стартовал крупнейший в истории регионов мотопробег в Выборг

Им предстоит проехать 10,5 тысяч километров. Фото: принтскрин видео.

Из Владивостока в Выборг стартовал крупнейший в истории регионов мотопробег фестиваля «Baltic Rally». Почти сто мотоциклистов со всей России впервые примут участие в заезде по такому маршруту. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Выезжают мотоциклисты с острова Русский. Им предстоит проехать 10,5 тысяч километров. На пути они побывают по всех крупных городах, всего их будет 17. Среди них Екатеринбург, Казань, Москва, Петербург. Планируется, что до Выборга мотоциклисты доберутся уже 20 июля. По пути к ним присоединятся участники из Сочи, Севастополя, Ростова-на-Дону, Воронежа, Астрахани, Мурманска, Карелии и Белоруссии.

В Выборге мотоциклисты примут участие в фестивале «Baltic Rally». В этом году его поддержал президентский Фонд культурных инициатив.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» побеседовала с организаторами в отдельном материале – во Владивосток один из них прибыл в костюме Чебурашки.

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