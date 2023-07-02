Выкрал ребенка, взяв арбалет: новые детали по делу хасанского похитителя в Приморье

Суд заключил похитителя под стражу на 2 месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье представитель прокуратуры Хасанского района поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения похитителю, который выкрал ребенка с арбалетом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчину подозревают в том, что он ночью 29 июня приехал на базу отдыха в селе Витязь и выкрал ребенка. Случилось это из-за ссоры насчет денег с другим мужчиной, его работодателем. Возможно, тот задолжал ему денег. Тогда похититель выкрал 14-летнего сына неприятеля. Он угрожал подростку арбалетом и пристегнул хомутами к бетонному кольцу.

Мальчик смог освободиться спустя несколько часов и рассказать о произошедшем полиции.

Суд заключил похитителя под стражу на 2 месяца. Прокуратура контролирует ход уголовного дела по части 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что мальчик не растерялся и принялся кусать пластмассовые жгуты, таким образом он и смог выбраться. Всего в лесу он просидел два часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синяя, словно море: как будут выглядеть юные владивостокцы на «Детях Приморья»

Сборной команде Владивостока вручили спортивную форму для участия в играх «Дети Приморья» (подробнее)

Новый асфальтированный проезд появился на Луговой во Владивостоке в рамках комплексного ремонта

В список для обновления вошли 30 объектов города (подробнее)

Табло, кондиционер, аппарели: автопарк общественного транспорта ждут обновления

На дороги Владивостока выйдут четыре новых автобуса (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.