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НовостиВладивосток2 июля 2023 3:12

Выкрал ребенка, взяв арбалет: новые детали по делу хасанского похитителя в Приморье

Хасанскому похитителю огласили меру пресечения
Источник:kp.ru
Суд заключил похитителя под стражу на 2 месяца.

Суд заключил похитителя под стражу на 2 месяца.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье представитель прокуратуры Хасанского района поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения похитителю, который выкрал ребенка с арбалетом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчину подозревают в том, что он ночью 29 июня приехал на базу отдыха в селе Витязь и выкрал ребенка. Случилось это из-за ссоры насчет денег с другим мужчиной, его работодателем. Возможно, тот задолжал ему денег. Тогда похититель выкрал 14-летнего сына неприятеля. Он угрожал подростку арбалетом и пристегнул хомутами к бетонному кольцу.

Мальчик смог освободиться спустя несколько часов и рассказать о произошедшем полиции.

Суд заключил похитителя под стражу на 2 месяца. Прокуратура контролирует ход уголовного дела по части 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что мальчик не растерялся и принялся кусать пластмассовые жгуты, таким образом он и смог выбраться. Всего в лесу он просидел два часа.

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