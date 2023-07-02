На голове – «ирокез», за спиной гитара: в Приморье ищут пропавшего подростка

Если владеете информацией о пропавшем, позвоните в полицию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из дома 16-летний Тимофей Головин ушел 1 июля. Никто так и не знает, где он сейчас находится. Волонтеры «ПримПоиска» просят помочь и распространить информацию. Они предполагают, что он может быть в Хабаровском крае. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Подросток живет на улице Высоковольтная. Но с 1 июля домой он не возвращался. «ПримПоиск» поделился, как выглядит пропавший.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы окрашены (зеленые корни, светлые концы), прическа «ирокез», глаза серо-голубые.

Был одет: джинсовая безрукавка с шипами на плечах и вышитым слева изображением в виде белого кота, черные джинсы с наклейками в виде черепа, черные кроссовки.

При себе имел: серый рюкзак, гитара в черном чехле.

Так выглядит подросток. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Если вы знаете, где находится Тимофей, то позвоните по следующим номерам:

8 (423) 226-71-71, 102 или 112 – полиция, 8 914 721 22 32, 8 908 987 39 19 – волонтеры.

Активисты также просят распространить информацию о пропаже подростка до Хабаровского края.

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