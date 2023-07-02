Во Владивостоке во время салюта яхта снесла несколько лодок

Момент столкновения попал на видео. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке во время праздничного фейерверка в честь Дня города все внимание приковало другое событие: прямо в акватории яхта врезалась в несколько лодок. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Неизвестно, почему яхта влетела в другие водные транспортные средства. В интернете подшучивают, что владелец засмотрелся на красивый салют. В любом случае, очевидцы сообщают, что яхта сильно пострадала. На видео, которое разлетелось в соцсетях, сложно рассмотреть что-то в темноте, но видно, что лодка согнулась почти пополам из-за веса двинувшейся на нее яхты. Позади стояло еще несколько малых транспортных средств, которые задел удар.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что спустя чуть больше года суперъяхта Nord олигарха Алексея Мордашова вновь пришвартовалась во Владивостоке, на этот раз под флагом Российской Федерации.

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