День города во Владивостоке завершился красочным фейерверком

Праздничный салют. Фото: КП – Владивосток

В воскресенье, 2 июля, с размахом отметили День рождения Владивостока. С самого утра праздничные мероприятия начались на набережной Спортивной гавани. Для гостей и жителей дальневосточной столицы работали тематические площадки, ближе к вечеру город поздравила известная певица, а завершилось торжество ярким салютом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Одна из тематических площадок – морской бой. Фото: Администрация Владивостока

Творческие мастер-классы, стоунскипинг, площадка ГТО, трикинг, слэклайн, силовой экстрим, джампинг фитнес, интеллектуальные игры и большая песочница – все это приготовили специально для гостей мероприятия. В этом году Владивосток отмечал не просто день города, а день спортивного города Подтверждение тому – стартовавшие игры «Дети Приморья». Церемония открытия прошла на стадионе «Динамо». Еще одно мероприятие в рамках праздника – фестиваль гребешка «На Гребне!».

Открытие спортивных игр «Дети Приморья». Фото: Администрация Владивостока

С днем рождения любимый город Владивосток поздравили и мэр Константин Шестаков, и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ближе к обеду на набережной началась концертная программа: выступили творческие коллективы, исполнители Владивостока и приглашенные артисты. Приятным сюрпризом для горожан стало выступление победителя городского конкурса на лучшую песню о Владивостоке. Ею стала Анна Лисичкина с композицией «Портовый принц».

Анна Лисичкина с главой города Константином Шестаковым. Фото: Администрация Владивостока

В 22:00 набережную озарили яркие и красочные салюты. Видеть залпы фейерверка можно было с морской акватории Амурского залива, напротив территории бывшего рыбного рынка на набережной Спортивной гавани Владивостока.

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