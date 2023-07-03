Стали известны подробности о происшествии на железнодорожных путях в Приморье

Из-за происшествия пришлось временно приостановить движение на данном участке. Фото: Город В

В Приморском крае 2 июля на перегоне Анисимовка – Тигровый с рельсов сошли и опрокинулись три вагона с углем и четыре секции локомотива. Из-за происшествия пришлось временно приостановить движение на данном участке, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

– Все случилось в 21:46 по местному времени на перегоне Анисимовка – Тигровый двухпутного электрифицированного участка Смоляниново – Партизанск ДВЖД. Для ликвидации последствий на место происшествия отправляли восстановительные поезда станций Партизанск и Первая Речка, – сообщили редакции.

Специалисты РЖД также отметили, что в аварии никто не пострадал, выясняются причины случившегося. 3 июля в 7:33 движение по четному пути восстановили.

Напомним, в марте 2023 года в Приморье на железнодорожных путях электровоз столкнулся с грузовым поездом. Из-за аварии составы сошли с рельсов.

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