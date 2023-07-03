Бифилюкс от Арсеньевского молочного комбината: здоровые животики и чистые ручки ваших детей

Растем с удовольствием, растём с Бифилюксом, растем с Арсеньевским молочным комбинатом. Фото: ООО «АМК»

Арсеньевский молочный комбинат выпускает целую линейку полезных биопродуктов – Бифилюксы. Продукт упакован в особенную детскую упаковку - удобный мягкий тюбик, который можно взять с собой на прогулку или в школу.

Как отмечают производители, объем Бифилюкса оптимален – 130 граммов. Упаковка компактная, при этом, продукта как раз хватает, чтобы утолить голод. А удобство упаковки помогает сохранить чистоту одежды и рук детей.

И малышей больше не придется уговаривать съесть полезный Бифилюкс, ведь на каждой упаковке оживают добрые и трогательные сюжеты о корове Мурке и котёнке Мурзике.

Известно, что бифидобактерии, содержащиеся в кисло-молочных продуктах, полезны для микрофлоры кишечника. Они «заселяют» желудочно-кишечный тракт ребенка, помогают усвоиться витаминам и не пропускают в организм токсины. Таким образом восстанавливается микрофлора, кишечник активно вырабатывает защитные тела, обеспечивая защиту от различных инфекций и вирусов и укрепляет иммунитет вашего малыша.

Специальная детская серия Бифилюксов включает 4 вкуса: клубника, чернослив, брусника и шиповник. Арсеньевский молочный комбинат показывает на практике, что полезное может быть вкусным.

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