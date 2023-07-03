В мастер-плане отразили необходимость создания комфортного города. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил Большой Камень во время рабочей поездки. Ему представили мастер-план города, в котором прописаны все горизонты развития до 2030 года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Большой Камень – это динамичный город, притягивающий 50% инвестиций в рамках Владивостокской агломерации. Сюда стремятся инженеры и другие высококвалифицированные специалисты благодаря интенсивному промышленному развитию.

– Большие задачи стоят по развитию территорий опережающего развития. Мы также затронем все инженерные коммуникации, связанные с промпарком «Большой Камень», обсудим, какие у вас виды на всю инфраструктуру по металлургическому заводу, который там нужен, – отметил губернатор.

Также в мастер-плане отразили необходимость создания комфортного города. Это жилая застройка, транспорт, мобильность, экология и рекреация. Планируется создать новые социальные и туристические объекты, чтобы увеличить количество рабочих мест.

Большое внимание уделяется и совершенствованию инженерной инфраструктуры Большого Камня. И.о. главы городского округа Ольга Серебренникова рассказала, что планируется развивать сети водоснабжения и создавать «зеленые легкие» города. Например, в этом году высадили каштаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новый асфальтированный проезд появился на Луговой во Владивостоке в рамках комплексного ремонта

В список для обновления вошли 30 объектов города (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.