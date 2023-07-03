Прокуратура разбирается с обрушением подпорной стены на три автомобиля скорой во Владивостоке

Прокуратура разбирается в произошедшем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Фрунзенского района разбирается с обрушением подпорной стены в районе Приморской краевой клинической больницы № 1. Фрагменты стены рухнули на гараж, тем самым повредив три машины медучреждения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Обрушение произошло в ночь с 2 по 3 июля. Обрушилась подпорная стена дома № 9а на улице Прапорщика Комарова. Обломки повредили машины скорой помощи.

Прокуратура уже организовала проверку произошедшего. Надзорное ведомство даст оценку мер содержания общественных территорий и безопасности объектов инфраструктуры.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в поселке Подножье на Русском острове 30 июня полицейские обнаружили в жилом многоквартирном доме страшную находку: два мертвых бывших супруга. Теперь прокуратура расследует дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый асфальтированный проезд появился на Луговой во Владивостоке в рамках комплексного ремонта

В список для обновления вошли 30 объектов города (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.