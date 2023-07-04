Более 250 домов во Владивостоке остались без электроэнергии

Первомайский район остался без света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть Владивостока в понедельник, 3 июля, осталась без электроэнергии. В числе отключенных от света домов оказались и детские сады. В профильном ведомстве сообщили, что отключения были плановыми. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по имеющимся данным, электроэнергия была отключена к 00:00 часам. До самого утра вторника жители Чуркина и Змеинки оставались без света. В их числе и несколько детских садов, о чем воспитатели сообщили в родительские чаты.

«В саду с 24 часов нет света. Завтрака не будет, дальнейшей информации нет».

В профильном ведомстве заявили, что отключения электроэнергии были запланированы заранее – с 22 часов вечера понедельника, 3 июля, до 7 утра вторника, 4 июля.

«В 06:56 включена КВЛ 110 кВ, все потребители от сетей ДРСК включены», – прокомментировали специалисты.

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